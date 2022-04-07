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Четверг, 7 апреля 2022, 13:45 мск

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Застройщик Академического может заняться КРТ

Застройщик района Академического в Екатеринбурге готов заниматься программами комплексного развития территорий, в том числе – в Екатеринбурге.

«Мы не исключаем для себя участия в любом проекте, который нам экономически понятен, особенно в наших регионах присутствия. Мы всегда активно ищем новые проекты в регионах нашего присутствия. Если говорить о Екатеринбурге, понятно, что мы обеспечены масштабным и уникальным земельным банком и у нас много задач по развитию как Академического, так и «Большого Академического», но при этом опционально не исключаем и другие проекты в Екатеринбурге. Масштаб и возможности компании это позволяют», – сказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в интервью «Коммерсант-Урал».

Напомним, в прошлом году Академический получил официальный статус нового, восьмого административного района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Реновация

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