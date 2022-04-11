Улицы Вторчермета снова перекроют для тренировки военных к параду

В микрорайоне Вторчермет на этой неделе дважды перекроют улицы для проведения тренировки парада ко Дню Победы. Ограничения движения транспорта запланированы на утро 12 и 14 апреля.

Так, с 09:00 до 14:00 для автомобилистов будут закрыты следующие участки: 2-я Новосибирская улица (от улицы Палисадной до улицы Окружной); улица Зенитчиков (от Палисадной до Братской); улица Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной); улица Окраинная (от Палисадной до Эскадронной); улица Эскадронная (от Окраинной до 2-й Новосибирской); улица Новосибирская (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).

Репетиции парада повлияют и на маршруты городских автобусов. Они изменятся так:

– маршрут № 26 с 09:00 до 14:00 укорочен до остановки «Умельцев»;

– маршрут № 030 с 09:00 до 14:00 будет ходить до остановки «Палисадная»;

– маршрут № 077 с 09:00 до 13:00 сокращен до остановки «Магазин «Клен»;

– маршрут № 81 с 09:00 до 14:00 доедет до остановки «Палисадная»;

– маршрут № 53 с 09:00 до 14:00 поедет по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут пройдет по улице Военной.

Ранее «Новый День» писал, как прошла первая тренировка Екатеринбурского гарнизона к параду Победы в этом году. На следующей неделе, 19 и 21 апреля, ожидаются еще две утренние тренировки на Вторчермете. Кроме того, с 20 апреля военный гарнизон начнет проводить ночные репетиции – с 20:00 до 04:00. Всего их будет пять. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая с 05:00 до 12:00.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напомнили, что на период перекрытий на улицах появятся временные дорожные знаки, также будет изменен режим работы светофоров. «Городские власти призывают екатеринбуржцев быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись к процессу подготовки к всенародному празднику с пониманием», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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