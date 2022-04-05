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Вторник, 5 апреля 2022, 11:11 мск

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В Екатеринбурге начались тренировки парада Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит первая репетиция парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. На городские улицы выехала тяжелая техника: танки и боевые машины, замыкали строй военные мотоциклы.

Военные отрабатывают прохождение колонны пока в спальных районах Елизавет и Вторчермет. Сегодня с утра перекрыты улицы Дорожная, Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная. На дорогах установили временные знаки, также был изменен режим работы светофоров. Охрану общественного порядка и безопасность для автомобилистов и пешеходов на пути следования колонны военной техники обеспечивают сотрудники полиции.

«Ежегодно тренировки парада войск проводятся с учетом интересов горожан. К началу прохождения механизированной колонны в утренние часы большинство горожан успевают добраться до рабочих мест», – заявляли ранее в пресс-службе ЦВО.

Утренние тренировки парада пройдут еще 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Начиная с 20 апреля военные проведут еще шесть тренировок в вечернее время.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / День Победы

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