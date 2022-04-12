Жители Екатеринбурга могут стать авторами фильмов про город

Свердловская киностудия запускает проект, в рамках которого любой житель Екатеринбурга сможет снять свой мини-фильм про город. Картины презентуют к 300-летию уральской столицы. Перед съемочным процессом участники лаборатории пройдут обучение с профессиональными режиссерами, операторами и драматургами.

Заявки на участие в проекте «Код города» принимаются до 4 мая. Участие в проекте – бесплатное. Подать заявку могут все желающие: с опытом в кино и без. Возраст участников – от 22 до 40 лет. Необходимо только заполнить анкету. Отбор пройдут 20-25 человек, которые станут «сталкерами» – местными авторами фильмов о людях, смыслах и истории города.

Как рассказали в пресс-службе киностудии, проект продлится в течение года в очно-заочном формате. С участниками будут работать режиссер, продюсер, оператор, режиссер монтажа, драматург и группа социологов. Сталкеров будут обучать опытные преподаватели и эксперты киноиндустрии. В результате получится фильм-«матрешка», который Свердловская киностудия презентует к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Добавим, что проект «Код города» стартовал в 2013 году в Первоуральске, а в 2015 прошел в Ростове-на-Дону. В 2016-м кинолаборатория состоялась в Красноярске. В основе проекта лежит исследование по выявлению кода города ─ уникальной идентичности территории и ее жителей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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