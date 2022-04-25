Губернатор Куйвашев работает на «Иннопроме» за границей

Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Узбекистан, где открылась выставка «Иннопром. Центральная Азия». Цель визита – продвижение свердловской продукции на рынок стран Центральной Азии и расширение существующих и поиска новых партнерских связей, сообщили в ДИПе.

«Наш интерес к работе «на полях» выставки «Иннопром» здесь, в Ташкенте, понятен и закономерен. Во-первых, Свердловская область – родина Международной промышленной выставки «Иннопром», уже зарекомендовавшей себя как уникальная и эффективная коммуникационная площадка. Наш регион выступает партнером выставки в Узбекистане. Кроме того, мы рассматриваем наше участие в «Иннопром. Центральная Азия» как возможность для выстраивания новых долгосрочных отношений с зарубежными коллегами. Также отмечу, что Узбекистан является важным экономическим партнером для Свердловской области. Последние несколько лет республика стабильно входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 миллионов долларов», – отметил Евгений Куйвашев.

Российскую делегацию на выставке в Ташкенте возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вместе с губернатором в Ташкент приехали представители 50 региональных предприятий из разных отраслей: металлургии, машиностроения, химической промышленности, решений для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетики, IT, строительства и логистики.

Евгений Куйвашев примет участие в главной пленарной сессии выставки «Центральная Азия: пространство технологического прорыва» и проведет ряд переговоров, в том числе с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. Также запланировано участие членов свердловской делегации в сессиях выставки, встречи с представителями хокимиятов Наманганской и Ташкентской областей, города Ташкента, министерств Республики Узбекистан, руководителями предприятий, а также посещение производственных площадок.

Среди примеров успешного торгово-экономического сотрудничества между Свердловской области и Узбекистаном – изготовление группой СВЭЛ электрооборудования по заказу «ЛУКойл Узбекистан», модернизация главной обогатительной фабрики ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане – АО «Алмалыкский ГМК», проводимая Уралмашзаводом по контракту. Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат ежегодно отгружает по 500 тысяч мешков и до 1000 тонн мешочной и композиционной бумаги для узбекских предприятий.

Екатеринбург, Ташкент, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»