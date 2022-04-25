В Екатеринбурге разрешили приносить на «Бессмертный полк» портреты погибших в спецоперации на Украине

Организатор екатеринбургского шествия «Бессмертный полк» Валерий Басай сообщил, что в колонну будут допущены участники с портретами погибших солдат в горячих точках, в том числе в спецоперации на Украине.

«Первый раз я столкнулся с таким запросом в 2016 году. Тогда мне позвонила женщина из Союза солдатских матерей и спросила, может ли она принести на шествие портрет своего сына, погибшего в Афганистане. Мне было очень неловко, но тогда я решил для себя: у погибших людей нет судилища. И той женщине я ответил: «Приходите, становитесь в общий строй». Мы понимаем, что погибший [в горячей точке] – это семейное горе. И на прошлых шествиях были люди с портретами молодых ребят. Было видно по форме, что они служили в Чечне. Таких портретов в шествии было меньше полпроцента. Я считаю, что если люди приходят с портретами своих родных, надо относиться к ним по-человечески. Никто не будет их разворачивать или говорить им «нет». Потому что люди в горячих точках отдали свои жизни, и не нам судить, какая смерть была более важной», – рассказал на пресс-конференции Валерий Басай.

«Бессмертный полк» пройдет в Екатеринбурге 9 мая после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Формирование колонны начнется в 9 часов утра на проспекте Ленина, участники двинутся по нему сразу после окончания парада на площади 1905 года. Басай еще раз напомнил, что на памятном марше не допускается никакой рекламы и политических лозунгов. Участники могут приносить полковые знамена времен Великой Отечественной войны и флаги России.

«Приносить другие знамена мы не рекомендуем, потому что множество флагов будут закрывать портреты. По этой же причине не надо брать на шествие воздушные шарики. У нас не будет никаких бронированных мест в колонне для VIPов, если хотите быть в первых рядах шествия, приходите с утра и занимайте место заранее. С этой точки зрения в Екатеринбурге самое чистое шествие «Бессмертного полка», – отметил Валерий Басай.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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