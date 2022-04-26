Взрывной рост ставок или компенсация из бюджета – где будут брать деньги на капремонт в следующем году

Из-за роста цен на стройматериалы в патовой ситуации может оказаться региональная программа капремонта многоквартирных жилых домов – цены взлетели, и последняя индексация не спасает ситуацию. Собранных с населения денег попросту не хватит на ремонт в том количестве домов, которое запланировано региональной программой. Так, согласно краткосрочному плану на 2021-2023 гг., в этом году должны отремонтировать 1125 домов, в следующем – 1284. На это из фонда потратят 7,9 и 9,6 млрд соответственно. При этом даже не экспертам ясно, что цены 2020 года, когда было подписано постановление, существенно отличаются от сегодняшних.

Накануне в минЖКХ под председательством Николая Смирнова прошло совещание с представителями ФКР и подрядчиками. Обсуждали, что делать с капремонтами дальше. По данным министерства, утеплители подрожали на 80-90%, шифер и лакокрасочные изделия – на 10-12%, кабели и электрика – на 12-15%, лифты – на 30-40%. «Но даже по такой цене производители, в основном, поставляют продукцию по предоплате и в течение 30-40 дней. Что, естественно, сказывается на выбывании оборотных средств и возможном увеличении сроков выполнения работ. Директора компаний, осуществляющих производство и монтаж лифтового оборудования, доложили о замене европейских комплектующих на китайские и турецкие, что несколько сдержало рост цен на конечную продукцию, однако резкий скачок стоимости металла не позволил удержать цену первого квартала», – уточнил министр.

По его словам, несколько торгов на ремонт домов не состоялись, потому что не нашлось желающих проводить работы за предложенную цену. При этом пока ситуация не критическая – за счет того, что многие подрядчики заранее закупили материалы, ремонты ведутся, но что будет дальше, неясно. «По итогам совещания поручил руководству регионального Фонда капремонта рассмотреть возможность изменения условий по контрактам, конкурс по которым не состоялся – введение авансовых платежей, сокращение сроков рассрочки и т.д., а также закрывать контракты частями по видам работ, что позволит пополнять оборотные средства и, соответственно, закупать материалы», – добавил Николай Смирнов.

Источники «Нового Дня» в сфере ЖКХ рассказывают, что различные надзорные органы буквально атакуют ФКР с требованиями не менять программу, не сокращать объемы работ на домах, не переносить ремонты в многоквартирниках на более поздний срок, так как это приведет к нарушению прав граждан. Впрочем, пока что никаких решений по изменению объемов ремонтов нет. И, вероятно, не будет. Правда, кто-то за это должен будет заплатить. Либо бюджет, либо люди. «Ситуация меняется постоянно, удорожание [стройматериалов] больше, чем рост платы [за капремонт], но это по всей стране такая ситуация, не одна Свердловская область, а во всех 89 регионах. Поэтому проблематика не носит субъектовый характер. Мы пока сохраняем объемы, а дальше будем смотреть», – сказал «Новому Дню» глава фонда Станислав Суханов.

В региональном министерстве также ждут федеральных мер поддержки. Например, постановления, которое позволит компенсировать рост стоимости материалов, оборудования и работ при капремонте. Кроме того, специалисты из сферы ЖКХ и строительства рассчитывают на усиление работы Федеральной антимонопольной службы – резкий рост цен на стройматериалы может быть вызван не только проблемами с логистикой, удорожанием производных иностранного происхождения и санкционным давлением на промышленность, но и желанием отдельных предприятий заработать больше.

Добавим, что сейчас некоторые регионы нашли выход, хоть и непопулярный – они увеличили взносы на капремонт. В Новосибирской области, например, размер платы проиндексировали сразу на 25,4%. Более чем на 30% подняли ставку в Подмосковье.

В Свердловской области в последний раз размер платы за капремонт менялся в начале года, с 1 января он составил 10,52 рубля, рост составил всего 4%, однако в будущем ситуация может измениться, и к следующему году ставки взлетят – в отличие от коммунальных услуг, предельного индекса роста цен на взносы на капремонт нет, поэтому в данном случае, если Федерация не пойдет навстречу регионам, взрывного роста не избежать.

Полный перечень домов, которые должны отремонтировать в этом и следующем году, доступен на сайте минЖКХ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»