Над Екатеринбургом пролетели военные самолеты (ФОТО)

Сегодня над Екатеринбургом пролетела авиация Центрального военного округа. Это была предпоследняя тренировка перед парадом в День Победы.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что в авиапараде 9 мая примут участие транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, пассажирский турбореактивный Ту-134, два самолета-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.
Генеральная репетиция авиации пройдет 7мая.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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