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Среда, 4 мая 2022, 10:12 мск

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Над Екатеринбургом пролетели военные самолеты (ФОТО)

Сегодня над Екатеринбургом пролетела авиация Центрального военного округа. Это была предпоследняя тренировка перед парадом в День Победы.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что в авиапараде 9 мая примут участие транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, пассажирский турбореактивный Ту-134, два самолета-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Генеральная репетиция авиации пройдет 7мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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