Центр Екатеринбурга перекроют на ночь из-за репетиции парада

В Екатеринбурге сегодня на площади 1905 года пройдет ночная репетиция парада ко Дню Победы. Дороги в центре города будут перекрыты в течение восьми часов. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать пути объезда.

Из-за прохода военной техники с 20:00 до 4:00 будет перекрыто движение на следующих участках:

– по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

– по улице Репина (от Ленина до Малышева);

– по Татищева (от Репина до Мельникова);

– по 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина).

Напомним, генеральная репетиция парада состоится 7 мая, но утром. Те же улицы будут перекрыты с 5:00 до 12:00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»