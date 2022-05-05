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Четверг, 5 мая 2022, 11:21 мск

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Ко Дню Победы ветераны получат по 5 тысяч рублей из областного бюджета

В этом году ветераны Великой Отечественной войны получат более 47 млн рублей из бюджета Свердловской области. Ранее по инициативе Евгения Куйвашева правительство региона повысило ежегодные выплаты.

Как сообщили в ДИПе, в этом году областные денежные выплаты получат 185 инвалидов, 248 участников войны, 70 военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, 210 жителей блокадного Ленинграда, 4167 вдов и вдовцов погибших или умерших ветеранов, 12 863 труженика тыла, 357 бывших узников концлагерей, 27 377 детей погибших военнослужащих. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будет выплачиваться пять тысяч рублей.

Кроме этой выплаты, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получают и другие меры поддержки, в том числе:

– ежемесячную денежную компенсацию возмещения вреда, причиненного здоровью вследствие военной травмы (от Пенсионного фонда РФ);

– компенсацию расходов и ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– компенсацию расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

– единовременное пособие на проведение ремонта помещений;

– бесплатные путевки на оздоровительную поездку на теплоходе, на санаторно-курортное лечение (либо выплату денежной компенсации).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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