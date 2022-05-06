В уральской глубинке в «Бессмертном полку» пронесут портрет Сталина (ФОТО)

В День Победы уральская глубинка примет участие в акции «Бессмертный полк». В Шале, Гарях и Таборах шествия запланированы на первую половину дня.

При этом в Шале в рядах «Бессмертного полка» пройдет Иосиф Сталин. «[Он] будет участвовать в шествии в Шале. Все-таки наш верховный главнокомандующий в период войны», – сообщили представители компании «Креатив», которая печатает штендеры для шествия.

Там предложили пройти с портретами Сталина, а также Георгия Жукова, Рокссовского, Конева или Чуйкова тем, у кого нет в семье ветеранов или нет фото, а принять участие в акции хочется.

Фото: https://vk.com/creativ_reklama

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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