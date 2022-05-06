Полина Гагарина и «Любэ» рассказали, какие песни исполнят в Екатеринбурге

Полина Гагарина начнет свою программу на День Победы одной из самых известных песен Виктора Цоя «Кукушка», которая стала главным саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Об этом рассказали в Фонде святой Екатерины, который организует гала-концерт на 9 Мая в Екатеринбурге.

По данным организаторов, выступление группы «Любэ» будет состоять из одних хитов, прозвучат «Комбат», «Там за туманами» и «Давай за…». И Гагарина, и «Любэ» будут выступать около часа, а программу ведет Андрей Мерзликин. В прошлом году концерт посетили почти сто тысяч человек, в этом году организаторы ожидают еще больше гостей.

Окончание концерта плавно перейдет в праздничный салют. В 22:00 с набережной стадиона «Динамо» запустят 3768 выстрелов, артиллеристы Центрального военного округа поддержат салют залпами из противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Добавим, что на 9 мая синоптики обещают очень комфортную теплую погоду. Уже с утра будет +15.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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