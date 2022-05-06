7 мая в Екатеринбург прибудет «Эшелон Победы»

В субботу, 7 мая, в 11 часов на железнодорожный вокзал Екатеринбург прибудет ретропоезд «Эшелон Победы». Состав ведет легендарный паровоз «Лебедянка». Встречать его будут стихами и песнями о войне.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, эшелон состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и послевоенный период. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах проедут образцы исторической военной техники: танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др.

Поезд будет стоять на станции пять часов (до 16:00), чтобы все желающие смогли зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

Поезд Победы в 2017 году

Екатеринбург, Елена Владимирова

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