В трех свердловских городах в День Победы покажут авиашоу

В нескольких городах Свердловской области 9 мая состоится авиашоу. Фигуры высшего пилотажа продемонстрирует авиагруппа «Русь». В 9:30 самолеты будут летать в Кировграде, в 14:20 – в Верхней Пышме (после парада военной техники) и в 19:00 в Ревде.

На следующий день, 10 мая, летчики покажут свое мастерство в небе Екатеринбурга. Они исполнят сложнейшие элементы высшего группового и сольного пилотажа: «Сердце», «Фонтан», «Тюльпан» и другие. Увидеть пилотажное шоу можно будет в 12:00 в районе площади Эльмаш, вдоль улиц Шефской и Старых Большевиков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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