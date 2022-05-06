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Пятница, 6 мая 2022, 15:27 мск

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В Свердловской области создали интерактивную карту «Бессмертного полка»

В Свердловской области впервые создана интерактивная карта акции «Бессмертный полк».

Как сообщили в ДИПе, с ее помощью житель каждого муниципалитета, где проходит шествие, сможет посмотреть, где и во сколько в его городе начнет собираться колонна.

Карта доступна по ссылке.

Организаторы напоминают, что главный атрибут акции – портреты героев Великой Отечественной войны. Не рекомендуется использовать иные эмблемы и плакаты с лозунгами или названиями учреждений, общественных организаций, партий. Разрешены знамена 1941-1945 годов и российский триколор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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