Авиапарад в Екатеринбурге не состоялся из-за плохой погоды

Авиационная часть парада Победы в Екатеринбурге была отменена из-за плохой погоды. По той же причине не состоялись вылеты самолетов на парады в Новосибирске и Самаре. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию Центрального военного округа.

Также отменена воздушная часть парада в Москве. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в Екатеринбурге в военном параде должны были принять участие самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, два истребителя МиГ-31БМ и два бомбардировщика СУ-24МЗ. Во время генеральной репетиции парада 7 мая самолеты совершали пролеты.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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