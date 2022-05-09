Праздничный салют в Екатеринбурге собрал десятки тысяч зрителей (ФОТО)

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось красочным фейерверком сразу в трех районах города.

Залпы салюта начались ровно в 22:00. В летнем парке «Уралмаш» и в Преображенском парке в Академическом районе фейерверк продлился десять минут. В вечернем небе можно было увидеть огненные вспышки в виде цветов и сердец. На Плотинке в центре города праздничный салют продлился чуть дольше под музыкальное сопровождение военных песен. Фейерверк смотрели десятки тысяч людей.

После окончания пиротехнического шоу люди начали расходиться по домам. ГИБДД перекрыла центральные улицы города, чтобы освободить дорогу общественному транспорту. Напомним, что метрополитен сегодня работает до часу ночи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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