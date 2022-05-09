российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 мая 2022, 21:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Праздничный салют в Екатеринбурге собрал десятки тысяч зрителей (ФОТО)

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось красочным фейерверком сразу в трех районах города.

Залпы салюта начались ровно в 22:00. В летнем парке «Уралмаш» и в Преображенском парке в Академическом районе фейерверк продлился десять минут. В вечернем небе можно было увидеть огненные вспышки в виде цветов и сердец. На Плотинке в центре города праздничный салют продлился чуть дольше под музыкальное сопровождение военных песен. Фейерверк смотрели десятки тысяч людей.

После окончания пиротехнического шоу люди начали расходиться по домам. ГИБДД перекрыла центральные улицы города, чтобы освободить дорогу общественному транспорту. Напомним, что метрополитен сегодня работает до часу ночи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / День Победы

Авиапарад в Екатеринбурге не состоялся из-за плохой погоды / С конницей, но без авиации – в Екатеринбурге прошел парад в честь 77-летия Победы (ФОТО, ВИДЕО) / В Екатеринбурге устроили мини-парад во дворе 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны (ФОТО) / В Свердловской области создали интерактивную карту «Бессмертного полка» / На Урале провели больше 20 мини-парадов Победы для ветеранов / В трех свердловских городах в День Победы покажут авиашоу / 7 мая в Екатеринбург прибудет «Эшелон Победы» / Полина Гагарина и «Любэ» рассказали, какие песни исполнят в Екатеринбурге

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, День Победы,