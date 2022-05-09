Концерт в Историческом сквере посетили 250 тысяч екатеринбуржцев (ФОТО)

Праздничный концерт в Историческом сквере, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетили 250 тысяч екатеринбуржцев. Концертная программа «Дорогами памяти», в которой приняли участие группа «Любэ», певица Полина Гагарина и актер Андрей Мерзликин, была признана одной из лучших за последние пять лет. Организатором мероприятия выступил Фонд святой Екатерины.

Концерт начался с минуты молчания. Артисты и зрители почтили память миллионов солдат, погибших в годы ВОВ. Первую часть программы открыл актер Андрей Мерзликин. Он прочитал несколько стихотворений Роберта Рождественского о военном времени, предваряя выступление певицы Полины Гагариной. Первой ее песней стала легендарная «Кукушка» авторства Виктора Цоя. Ее встречали аплодисментами 200 тысяч горожан, собравшихся на Плотинке. А после окончания программы зрители просили на бис исполнить хит группы «Кино».

«В этот значимый для каждой семьи день я хочу сказать: цените жизнь, цените свое настоящее, свои радости, мечты. Улыбки детей, объятия близких, радость встреч. И помните о тех, кто воевал за нас и наше будущее в далеком 1945-м», – сказала Полина Гагарина со сцены.

Вторая часть концерта также началась со стихов. Андрей Мерзликин вновь читал Рождественского: «Задохнулись канонады, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война». После чего на главной сцене Екатеринбурга выступали Уральский государственный академический русский народный хор во главе с Николаем Зайцевым, квартет «Урал» и заслуженный артист России Михаил Уляшкин, а также режиссер Валерий Долганов и идейный автор программы «Дорогами памяти» Сергей Исаев. Перед выходом группы «Любэ» артисты народного хора вынесли на сцену портреты своих родственников-ветеранов войны.

«В этом году удалось сделать то, что не удавалось в сделать в предыдущие годы. Объединить выступления русского народного хора и Андрея Мерзликина с номером Шукшина о Родине. Круг замкнулся, все услышали, что русским быть – это человечно», – поделился эмоциями Исаев.

К началу выступления «Любэ» в Историческом сквере было уже 250 тысяч человек. Николай Расторгуев исполнил 14 песен-хитов. Концерт группы пришелся на городской праздничный фейерверк, который начался в 22:00. А после этого зрители запустили еще один зрелищный флеш-моб, включив фонарики под песни «Там за туманами» и «Ты неси меня река». Екатеринбуржцы дважды звали «Любэ» на бис, в заключение концерта Николай Расторгуев спел уже почти народную песню «Мы идем с конем по полю вдвоем».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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