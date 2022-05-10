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Вторник, 10 мая 2022, 14:13 мск

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В небе над Эльмашем реактивные самолеты исполнили фигуры высшего пилотажа (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге все-таки состоялось авиашоу в честь Дня Победы. Сегодня в небе над Эльмашем выступила пилотажная группа «Русь». Из-за сложной погоды – облака и дымка над горизонтом – программа была немного упрощена. Но они выполнили несколько зрелищных фигур, в том числе проходы, виражи, косые петли и эффектный «Тюльпан», поразивший зрителейзрителей.

Авиашоу

В выступлении приняли участие четыре реактивных самолета Л-39. Ими управляли: ведущий группы Анатолий Марунько, правый ведомый Игорь Душечкин, левый ведомый Владимир Уланов, замыкающий Василий Когут.

«На отработку каждой фигуры высшего пилотажа уходят годы. Отбор в группу «Русь» очень строгий. Из ста человек подходят всего 1-2 кандидата, которые могут плотно работать в группе. Когда пилотажная группа находится в воздухе, летчик не должен отвлекаться на приборы, он смотрит только на самолет ведущего. Расстояние между самолетами в группе в горизонте составляет примерно 2 метра, по вертикали – 1 метр и менее», – рассказал «Новому Дню» бортоператор пилотажной группы Евгений Лебедев.

В Екатеринбурге пилоты «Руси» выступили впервые, а до этого показывали свое мастерство в Верхней Пышме, Кировграде и Ревде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дмитрий Бутаков

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Метки / День Победы

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