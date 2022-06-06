Мэрия хочет знать, сколько людей сортируют мусор

Администрация Екатеринбурга через систему «Активный Екатеринбург» проводит опрос горожан. Власти хотят знать, сортируют ли уральцы мусор и готовы ли к раздельному сбору отходов. В голосовании всего один вопрос и пять вариантов ответа. Опрос продлится до полудня 20 июня.

Напомним, «Активный Екатеринбург» заработал с 1 июня, но пока только в десктопной и мобильной версиях в браузере. Приложения в GooglePlay и AppStore должны появиться позже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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