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Среда, 15 июня 2022, 14:16 мск

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Фестиваль уральской кухни приурочат к «Иннопрому»

Фестиваль аутентичной уральской кухни приурочат в этом году к «Иннопрому». Локальные блюда из местных продуктов в меню екатеринбургских ресторанов можно будет попробовать с 23 июня по 7 июля.

«Мы все из разных городов, регионов, а некоторые из других стран. Но мы находимся сейчас в одной точке под названием Урал. Несмотря на различия концепций или продуктовой базы ресторанов, эти две недели мы объединимся под эгидой региональной кухни», – говорится на сайте АУК.

В фестивале примут участие рестораны «Барборис», «Гастроли», «Дубровин», «Зверобой», «Малиновка», «На куски», «Паштет», «Подкова», «Сезоны», «Троекуров», «Шалефорель», Cucina, Grand Buffet, Fjord, James, Kitchen, Most, Nori, Norra Rock, Papa Carlo, Pushkina 4, Shelest, Steak House, The Dom, 1991.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Иннопром

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