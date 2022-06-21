Все павильоны заняты, все площади забронированы – Орлов рассказал, как пройдет «Иннопром-2022»

Администрация Екатеринбурга имеет большие планы на «Иннопром-2022», который пройдет в уральской столице в июле. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов в ходе своего отчета о работе в 2021 году перед депутатами гордумы. В частности, вице-спикера Виктора Тестова задал докладчику вопрос, не повлияет ли негативная внешнеполитическая ситуация на содержательность выставки.

«Никакие внешние факторы на масштаб и значимость «Иннопрома» не повлияют, это показал и ПМЭФ, который был очень масштабным, обсуждались векторы развития нашей страны. Учитывая статус «Иннопрома» – а это главная промышленная выставка нашей страны – это самая удобная площадка, чтобы посмотреть, в каком направлении нам двигаться. Все павильоны заняты, все площади забронированы. Мы предполагаем свое активное участие на стенде Свердловской области. Страна-партнер в этом году – впервые страна СНГ, это Казахстан. Это важное решение было принято в правильное время, ведь сегодня происходит усиление вектора на кооперацию внутри Евразийского союза. Недавно была встреча с послом Казахстана, от них большая деловая миссия будет, интерес бизнеса к выставке подтвержден», – рассказал депутатам Орлов.

Что касается непосредственно мэрии Екатеринбурга, то ее представители планируют принять участие в 16 мероприятиях в рамках работы стенда Свердловской области. Большие надежды возлагаются на обсуждение развития проекта «Городская электричка» или, как его называют в Екатеринбурге, наземного метро. Алексей Орлов анонсировал – на прошлогоднем «Иннопроме» данный вопрос начали обсуждать, в этом году планируется подвести итоги. В проект должны войти 14 муниципальных образований Свердловской области, которые сформируют так называемый единый транспортный каркас.

«Порядка 20 соглашений планируем подписать в разных сферах – международные соглашения подпишутся с Киргизией, Белоруссией – ждем большую делегацию», – отметил Орлов.

«Несмотря на давление со стороны недружественных стран, «Иннопром» остается важнейшей площадкой для обсуждения торгово-промышленного сотрудничества стран. Важно искать и обсуждать новые возможности для технологического развития нашей промышленности, для решения вопросов импортозамещения. Выставка обещает быть масштабной в этом году», – резюмировал глава города.

Екатеринбург, Елена Васильева

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