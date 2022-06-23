Организаторы «Иннопрома» отменили требование о прививках от ковида

Организаторы «Иннопрома» отменили обязательное для получения бейджа участника требование предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Об этом они сообщили только сегодня, хотя аккредитация на промышленную выставку открылась уже в середине месяца.

В этом году «Иннопром» пройдет с 4 по 7 июля, страной-партнером станет Казахстан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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