российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июня 2022, 15:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Организаторы «Иннопрома» отменили требование о прививках от ковида

Организаторы «Иннопрома» отменили обязательное для получения бейджа участника требование предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Об этом они сообщили только сегодня, хотя аккредитация на промышленную выставку открылась уже в середине месяца.

В этом году «Иннопром» пройдет с 4 по 7 июля, страной-партнером станет Казахстан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Иннопром

Все об «Иннопроме-2022»: кто приедет, о чем будут говорить, чем будут развлекать гостей / Все павильоны заняты, все площади забронированы – Орлов рассказал, как пройдет «Иннопром-2022» / Фестиваль уральской кухни приурочат к «Иннопрому» / «Иннопром-2022»: экономисты о том, что будет с выставкой в новой реальности / Мантуров подтвердил: «Иннопром-2022» отменять не будут / Губернатор Куйвашев работает на «Иннопроме» за границей / Страной-партнером «Иннопрома» станет Казахстан / Индонезийский «Иннопром» перенесли на осень

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Иннопром,