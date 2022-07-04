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Понедельник, 4 июля 2022, 11:38 мск

Новости Екатеринбург

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Такси от «Экспо» взлетело в цене

Цена на такси из МВЦ «Экспо» взлетела в два раза за последние 10-15 минут. Из павильонов попросили удалиться всех людей из-за визита премьера Михаила Мишустина, вернуться туда они смогут только к 16:00. Из-за этого резко вырос спрос на такси в город.

До центра Екатеринбурга несколько минут назад можно было уехать за 488 рублей, теперь – почти за 900.

Екатеринбург, Елена Сычева

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