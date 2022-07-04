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Понедельник, 4 июля 2022, 12:13 мск

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Минпромторг РФ презентовал топ-10 регионов с эффективной промышленной политикой

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентовал рейтинг эффективности регионов по реализации промышленной политики за 2021 год. Рейтинг составляется второй год подряд и призван, по словам министра, повысить качество управления в субъектах РФ.

Эффективность реализации промышленной политики в регионах оценивалась по пяти направлениям, учитывались 53 показателя. Лидером блока «Экономическое развитие» стала Ленинградская область, «Цифровая трансформация» – Москва, «Взаимодействие с Минпромторгом и фондом развития промышленности» – Татарстан, «Нормативно-правовая база и меры господдержки» – Санкт-Петербург, в блоке «Деловая активность и развитие молодежной политики и промышленного туризма» соревнование регионов выиграла Башкирия.

По сумме всех критериев республика Башкортостан заняла первое место в рейтинге Минпромторга. На втором месте оказалась Москва, на третьем – Московская область.

В топ-10 также вошли (по порядку): Челябинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Калужская область, Ульяновская область, Тульская область. Свердловская область в рейтинге промышленной эффективности заняла 15-е место, улучшив прошлогодний результат на девять позиций.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Иннопром

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