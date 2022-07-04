Над Екатеринбургом кружат самолеты – не могут сесть

Над Екатеринбургом кружат как минимум три самолета – из Хабаровска, Новосибирска, Душанбе, которые должны совершить посадку в Кольцово, но не могут этого сделать по неизвестной причине. Правительственный борт уже совершил посадку в Екатеринбурге, встреча губернатора Евгения Куйвашева с премьер-министром России Михаила Мишустина уже состоялась, в скором времени главу кабмина ждут в «Экспо».



В пресс-службе Кольцово не ответили на вопрос «Нового Дня» о ситуации с посадкой самолетов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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