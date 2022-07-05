«Ситуация угрожающая», – эксперты на «Иннопроме» обсудили будущее медпрома в условиях санкций

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге руководители сферы здравоохранения и представители медицинских компаний обсудили будущее российского медпрома в условиях санкций. Сервисные организации уже начинают испытывать трудности. Чиновники уверены, что меры господдержки помогут.

Так, первый заместитель генерального директора московской компании «Гормедтехника» Булат Мазитов заявил, что ситуация складывается угрожающая.

«Да, на сегодня проблем нет. Почти все поставщики сказали, что остаются на рынке, просто перестраивают логистические цепочки, у кого-то это повлияло на уровень цен, у кого-то нет. Хотя проблемы с поставками запчастей для оборудования мы уже ощущаем, мы уже пересматриваем контракты. Львиная доля медицинской техники – производства недружественных стран. Могут просто рубильник выключить в какой-то момент и останемся с тем, что у нас есть на руках. Мы должны исходить из худшего сценария – когда нам полностью перекроют кислород. Если мы решим, что отдадимся на волю рынка […] и будем ждать, что сам в условиях рынка появится развитый медпром – нет. Может, за 50 лет такое появится. Но у нас задача за 2-3 года создать деятельность, направленную на создание медтехники. А это чисто управленческая задача. Свой медпром – означает свое производство. Это один из базовых элементов государственного суверенитета», – высказался эксперт.

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак согласился, что зависеть от импорта нельзя. Он упомянул, что государство субсидирует разработку электронной компонентной базы для производства медицинской техники и принимает другие меры поддержки.

«Какие меры являются определяющими? Создание долгосрочного спроса. Хотя сейчас ввоз медицинской техники официально не ограничивается, существуют риски. Есть перебои с поставками расходных материалов, с логистикой. Лучше все иметь внутри страны, особенно по такому животрепещущему направлению, как медпром. Поскольку закупки проходят в основном через бюджет, это рынок регулируемый. Введены уже квоты, которые позволяют увеличивать заказ. Но сама система закупок недостаточно эффективна. Закупки должны формировать долгосрочный спрос [на товары отечественных производств], производителю надо иметь долгий контракт. Надо переходить на сервисную модель, контракты жизненного цикла. Нам нужно заняться этим с Минздравом, чтобы создать спрос на 3-5 лет. Только тогда можно прогнозировать инвестиции в производство и развитие [рынка]», – отметил чиновник.

В Свердловской области чиновники от здравоохранения особых проблем пока не заметили. Замглавы регионального минздрава Валентин Еремкин сообщил, в 2022 году область централизованно закупает более 2 тысяч единиц медицинского оборудования. Уже приобретены 11 компьютерных томографов, 29 маммографов и один аппарат МРТ. На аукционах падение цены на медтехнику составило 20%.

«Мы столкнулись с тем, что в лекарственном обеспечении, например, в феврале-марте была необходимость проведения замены на аналоги, пока выстраивались маршрутные цепочки поставок. Всего пять препаратов в стойкой дефектуре. Так как мы заранее проводим закупы в ноябре и декабре, проблем в обеспечении льготными препаратами область не испытала. Стоимость лекарств выросла не существенно. В амбулаторном лечении цены на препараты выросли на 2,9%, в стационарах – на 1,6%», – добавил свердловский чиновник.

Он также заявил, что ситуация с санкциями никак не сказалась на оказании медицинской помощи населения. «Мест, где надо тушить пожар, у нас нет», – считает Валентин Еремкин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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