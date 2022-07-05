Минпромторг РФ: глобализации на мировых рынках приходит конец

Глобальный мировой рынок переживает трансформацию. В том виде, в котором он существовал до начала текущего года, он больше существовать не будет. Об этом в Екатеринбурге на сессии «Иннопрома» «Новая реальность российского медпрома 2022» рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По словам чиновника, мировая экономическая модель меняется, и то, к чему все привыкли, тоже будет меняться: речь идет о ценах, спросе, предложении. «Мировая экономическая модель меняется, модель производства меняется. И мы все – человечество глобально – от массового серийного производства будем уходить из-за разрушения логистических цепочек, из-за перестроения картины разделения труда. В контексте формирования новых локальных зон, которые идут на смену глобальной модели, каждый в рамках этих зон будет пытаться добиться суверенитета и воспроизвести все технологические действия, – заявил Василий Шпак. – Никого не хочу пугать, но рынок вообще в целом меняется, мировая экономическая модель меняется. К чему привыкли вчера, позавчера – такого уже не будет. И цена, и предложение на рынке поменяется. И спрос поменяется. При выходе из этого мирового экономического кризиса спрос будет сжиматься. А раз спрос будет сжиматься, то и модель массового производства будет выключаться. У человека изменится модель поведения. Человек не будет покупать телефон каждый год. Мы вернемся в первую половину XX века, когда, выбирая технику, делали ставку на ее срок службы, надежность, жизненный цикл. И конечно, будет меняться цена».

На смену глобальной модели придут зоны, где каждый будет пытаться производить свою продукцию. По словам Шпака, к примеру, в области медпрома «все реально делать внутри страны или при помощи тех партнеров, которые будут строить с нами будущее».

«Все изменится. И или мы будем в авангарде изменений, тогда сможем получить профит. Либо будем плестись в хвосте и платить за эти издержки», – заключил замминистра.

Екатеринбург, Елена Васильева

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