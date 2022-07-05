«Ласточка» свяжет музеи екатеринбургской агломерации (ФОТО)

Электропоезд «Ласточка», который запустят по Екатеринбургу и городам-спутникам, будет служить культурным и туристическим целям. Планируется, что он свяжет музеи и достопримечательности. Так, на «Ласточке» можно будет доехать от Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме до Золотой шахты в Березовском и природного парка «Бажовские места» в Сысерти. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания координационного совета Екатеринбургской агломерации.

На заседании также подписали дорожную карту проекта наземного метро. Оно свяжет Ревду, Первоуральск, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский, Арамиль и Сысерть с Екатеринбургом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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