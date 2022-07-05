Воздух, архитектура и зелень. Что впечатлило гостей «Иннопрома» в Екатеринбурге

Участники «Иннопрома», который проходит в этом году уже в двенадцатый раз подряд, не только принимают участие в деловой программе, но и активно знакомятся с Екатеринбургом, его достопримечательностями, культурой и инфраструктурой. О первых впечатлениях от уральской столицы с «Новым Днем» поделились представители делегаций из российских регионов и соседних стран.

«Впечатлила природа, зелень, леса! А еще хороший чистый воздух. Мы сошли с самолета, и первое, что я сказала – это то, что тут очень чистый воздух», – сообщили Евгений и Кристина Бондаренко из казахстанского Тимертау.

Гости из Карагандинской области также оценили туристическую инфраструктуру. «Очень впечатлил Харитоновский парк и что сохранены памятники истории – можно подойти к каждому, прочитать, что написано на табличке. При этом есть и современные высокие здания. Еще набережная очень красивая», – рассказали представители казахстанской делегации.

Участники «Иннопрома» из Республики Беларусь в Екатеринбурге оценили старую застройку. «Посмотрели историческую часть города, впечатлили Красная и Синяя линии, много памятных мест. Очень красивая дума городская, есть интересные моменты на площади, на улице Вайнера. Конечно, очень радушные люди», – поделилась Вероника из Минска.

Сергей Шевчук из Ленинградской области сообщил, что бывает в Екатеринбурге постоянно, так что видит, как он меняется из года в год. «Становится все краше и краше, благоустройство в этом году особо порадовало. К сожалению, погода не порадовала, но это дело поправимое», – заметил он.

Федор из Перми, который также частый гость в Екатеринбурге, похвалил и внешний вид, и внутреннее содержание. «Жители Екатеринбурга очень добрые и отзывчивые, как у нас в Перми. Хорошо развита инфраструктура, а архитектура очень красивая», – отметил собеседник агентства.

Александр и Ольга из Нижнего Новгорода поделились, что Екатеринбург, на их взгляд, город с очень развитой бизнес-активностью, что, в свою очередь, отражается и на его внешнем облике. «Видно, что здесь деловая жизнь бурлит – и по архитектуре это видно, много небоскребов, что не очень характерно для других российских городов. Есть тут динамичность и столичный дух чувствуется. Масштаб города смогли вчера оценить со смотровой площадки небоскреба «Высоцкого» – до горизонта видно, что город живет, все очень активно. Размах нас впечатлил», – сказали участники «Иннопрома».

Екатеринбург, Елена Сычева, Дмитрий Бутаков

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