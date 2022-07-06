Энергетики на «Иннопроме»: на замену изношенных теплосетей Свердловской области надо более 110 миллиардов рублей

На «Иннопроме» обсудили работу теплоснабжающих компаний и заводов, изготавливающих оборудование для энергетики, в условиях санкций. Оказалось, что импортозамещение – не главная проблема энергетиков, поскольку многие комплектующие уже давно делают в России. Головная боль отрасли – изношенные сети. Только в Свердловской области нужно заменить более 60% всех магистралей и труб, на что, по самым скромным «докризисным» подсчетам, уйдет более 113 миллиардов рублей. Найти такие деньги в перспективе можно только за счет государственно-частного партнерства и концессий.

«Фактически до последних 10 лет мы жили и работали на том, что было создано еще в советское время. Но всему приходит когда-то конец. Износ оборудования ЖКХ, в том числе теплооборудования, в Свердловской области – 60%. Износ критический. Есть объекты, где износ 100% и я бы сказал, даже более, – сообщил на сессии «Импортозамещение в теплоэнергетике» первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов. – Как думаете, сколько нужно денег на то, чтобы заменить все оборудование с износом 60% и более? По самым ориентировочным прикидкам, которые были сделаны до конца февраля, сумма – 113 миллиардов рублей. Сейчас, исходя из роста цен, из необходимости импортозамещения, цифра увеличилась серьезно».

Чиновник признал, что субсидий, выделяемых областью муниципалитетам на подготовку к отопительному сезону (порядка 7 миллиардов в год), недостаточно. Кроме того, проектно-сметная документация, которую по заказу городов готовят подрядчики, часто бывает проблемной. То есть даже при выделении денег на перекладку труб реализация может быть неоптимальной. Поэтому Свердловская область пошла по пути концессионных соглашений.

«По теплоэнергии заключено и активно внедряется такой путь на территории 26 муниципальных образований на сумму более 21 миллиарда рублей. Из них 13,5 миллиарда – деньги концессионера. Это вложения не разовые, а по годам. Но это серьезный шаг вперед в плане применения в том числе и новых технологий. Концессионеру все это оборудование нужно не только чтобы быстрее построить, но и для того чтобы оборудование при эксплуатации скорее окупилось и принесло прибыль, – отметил Игорь Чикризов. – Кроме того, на федеральном уровне делается многое. Свердловская область в этом году активно участвует в привлечении средств Фонда национального благосостояния (идут через Фонд содействия реформированию ЖКХ, – прим. ред.). Уже направлено 7 заявок более чем на 7 миллиардов рублей. Одна заявка – от «Т Плюс» – уже одобрена, и началась реализация».

Участники сессии согласились, что основная проблема отрасли – изношенные сети, которые нужно менять, некачественная проектно-сметная документация, а также кадровый вопрос. Например, директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов рассказал, что сложно найти инженеров, проектировщиков и даже рядовых рабочих: «Люди, которые приходят не на самую высокую зарплату, не являются профессионалами. Профессия утратила свою привлекательность. Это приводит к тому, что мы столкнулись (несмотря на то, что мы крупное областное предприятие с неплохим уровнем зарплаты) с тем, что не можем найти специалистов».

В «Т Плюс» рассказали, что кадровый вопрос решают наставничеством и поддержкой семейных династий. А в остальном с коллегами согласились.

«По государственно-частному партнерству нами поданы заявки через Фонд содействия реформированию ЖКХ на общую сумму 27 миллиардов рублей. Это заявки на проекты 2022-2023 годов. Да, там жесткие критерии по реализуемым проектам, но […] ведь наша задача не просто потратить деньги, а потратить их с умом, – отметил директор Екатеринбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов «Т Плюс» Алексей Голдобин. – Что касается вопросов проектирования, мы в «Т Плюс» очень долго шли к типизации проектов. Например, проект строительства водогрейной котельной для деревни Универсиады, которая уже построена, мы сейчас тиражируем на два других проекта, которые реализуем по Фонду содействия реформированию ЖКХ. Потому что, на наш взгляд, мы нашли оптимальное решение по оборудованию и мощностям».

По поводу проблем, которые вызвал уход иностранных компаний с российского рынка, участники мероприятия отметили, что критических сложностей нет. Есть некоторые вопросы по автоматике, лидером по производству которой остается Европа, есть вопросы по насосам. В остальном Россия производит оборудование для теплоэнергетики сама, а также переориентируется на партнеров из Белоруссии.

«Мы проводили опрос среди ресурсоснабжающих организаций, чтобы они обозначили проблематику, с которой столкнулись в результате санкционного давления, рассказали, есть ли риски. Если аккумулировать ответы, всех беспокоит увеличение стоимости стройматериалов, которые используются для ремонтов, а также риски снижения объемов работ в теплосетевом хозяйстве. А по санкционному давлению особых рисков теплоснабжающие организации не выявили, – отметил заместитель начальника управления ЖКХ по управлению коммунальной инфраструктурой мэрии Екатеринбурга Дмитрий Барашкин. – Во время частных бесед коллеги упоминают, что возникают моменты по ремонту ранее установленного [импортного] оборудования. Также есть вопросы по автоматике, запорорегулирующей арматуре. Но тут есть аналоги в России. В большинстве своем при замене труб используются материалы из России и Белоруссии».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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