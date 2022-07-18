Названа реальная ставка платы за капремонт – 27 рублей за «квадрат»

В Свердловской области реальная ставка платы за капремонт должна составлять 27 рублей за один квадратный метр, чтобы быть экономически обоснованной, сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос «Нового Дня» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Но такую величину на жителей возложить неправильно, поэтому и за счет бюджета области выполняются работы, и капремонт идет не так быстро. Если бы ставка платы была в два раза выше, быстрее бы были работы, но мы балансируем между экономикой и возможностью жителей», – пояснил чиновник.

Напомним, сейчас ставка составляет 10 рублей 51 копейку с одного квадратного метра площади помещения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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