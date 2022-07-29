Власти нашли выход, как ремонтировать дома-памятники, – их вычеркнут из реестра

Из-за резкого скачка цен на строительные материалы существенно подорожал и капитальный ремонт. Даже на работы в обычных многоквартирниках нужно больше денег, а стоимость ремонта домов-памятников стала и вовсе заоблачной. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал «Новому Дню», какой выход придумали власти из этой ситуации.

– Николай Борисович, что будет с домами-памятниками?

– Понятно, что перекладывать все на жителей не будут. От нашей области было письмо, а после на совещании с губернатором Евгением Куйвашевым председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергей Степашин сказал, что поговорит с председателем правительства. Первое, что мы просим: упростить работы на объектах культурного наследия, потому что, к примеру, предметом охраны является только лепнина на фасаде. Почему при замене лифта в этом доме или при замене стояков отопления мы должны проводить историко-археологическую экспертизу полностью? У нас есть такой пример: два одинаковых дома, один в один, оба в Екатеринбурге. Только один – ОКН, а другой – нет. Стоимость проектно-сметной документации у обычного дома – 210 тысяч рублей, у памятника – почти 3 миллиона. Мы в этом году начали пять домов отрабатывать по упрощенным процедурам, т.е. как раз не затрагивая предмет охраны. Но на каждый наш шаг мы должны собрать собственников жилья, а они должны проголосовать и доверить фонду определенные работы. Это достаточно сложно, но мы рассчитываем, что за этот и следующий год мы завершим там ремонт, наработаем опыт, который позволит по такому же принципу и другие дома-памятники делать.

Второе: по поручению губернатора Свердловской области выделяются деньги из бюджета на реставрацию домов, которые являются объектами культурного наследия. Но, как я уже сказал, если бы некоторые дома не были объектами ОКН, то стоимость была бы в 4-8 раз ниже. Это оправданно, если дома действительно имеют историческую и культурную ценность. К сожалению, многие здания лишь формально находятся в реестре ОКН. И если бы была дана субъектам возможность пересмотреть этот реестр, то, я думаю, целый ряд домов из него исключили бы.

– Как говорил Россель: «Кто-то здесь переспал – и уже памятник».

– Да. Внесение таких изменений в законодательство и ускорило бы работу, и упростило бы ее, и снизило бы стоимость ремонтов.

– А много домов – памятников культуры?

– 132 дома, в которых в настоящее время проживают люди, а всего 172, в которых проживали когда-либо.

– Кажется, не так много.

– Ну посчитайте: на каждый дом – 50-60 млн. 60 миллиардов – это уже одна пятая часть областного бюджета.

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Полный текст интервью с министром читайте в ближайшее время на сайте «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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