Гончаренко вернулся в «Урал» семь лет спустя после скандального увольнения

Футбольный клуб «Урал» назвал имя своего нового главного тренера – им стал Виктор Гончаренко. Тот самый, который со скандалом покинул «шмелей» семь лет назад. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года, передает «Новый День».

Напомним, тогда на фоне появившихся в СМИ о вероятном договорном матче «Урала» и «Терека» стало известно об отставке специалиста, хотя в клубе заявляли, что «причиной разрыва трудовых отношений стало расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба».

Позднее Гончаренко стал старшим тренером в ЦСКА.

Екатеринбург, Елена Сычева

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