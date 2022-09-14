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Среда, 14 сентября 2022, 10:16 мск

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Создана интерактивная карта для тех, кто интересуется раздельным сбором мусора

В Свердловской области создали интерактивную карту ответственной утилизации разных отходов. Она подготовлена Центром управления регионом при поддержке минЖКХ Свердловской области. По данным ЦУР, жители Свердловской области с начала года оставили в социальных сетях 1315 сообщений на тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Часть запросов посвящена раздельному сбору мусора – уральцы стали намного активнее интересоваться этой темой.

«Важно, что сегодня все больше людей задумываются об экологичности процессов. Например, многие понимают, что бытовые батарейки при переработке становятся полезным источником ценных материалов: цинка, графита, железа и марганца, а самодельные садовые фигуры или клумбы из списанной резины вредят природе, но если сдать покрышки от автомобиля в пункт приёма отходов, то впоследствии они превратятся в резиновое покрытие для детской или спортивной площадки», – заявил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

Сегодня накопление твердых коммунальных отходов в Свердловской области осуществляется на 33 371 контейнерной площадке, на которых установлено около 68 тысяч единиц контейнерного оборудования. В процесс раздельного сбора уже включились 47 муниципальных образований Свердловской области. Напомним, согласно национальному проекту «Экология», к 2030 году необходимо сократить количество отходов, направляемых на захоронение, в два раза.

Карта раздельного сбора мусора

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Мусорная реформа

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