Евгений Куйвашев в третий раз стал губернатором (ФОТО)

Евгений Куйвашев третий раз подряд вступил в должность губернатора Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», церемония инаугурации проходит в театре эстрады, которым руководит сосед губернатора – певец Александр Новиков.

На торжественное мероприятие собрались депутаты Госдумы от региона, депутаты заксо, члены Совета Федерации, областные чиновники, представители силовых структур, главы городов, крупные бизнесмены.

Евгений Куйвашев зачитал слова присяги: «Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области».

После этого председатель облизбиркома Елена Клименко вручила ему удостоверение губернатора, а председатель заксобрания Людмила Бабушкина – должностной знак: цепь с символами и гербом области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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