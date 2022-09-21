Депутаты Госдумы прокомментировали введение частичной мобилизации в России

Два свердловских депутата Госдумы, Максим Иванов и Андрей Альшевских, поддержали решение президента РФ Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации.

«Выступил Президент. Все четко и по делу. Хотим победить, Хотим быть сильными и независимыми, нужно действовать более решительно. Планируемые меры адекватны сегодняшней ситуации. Цели, которые обозначил Верховный главнокомандующий, будут достигнуты. Только Россия. Только вместе», – написал Иванов в telegram-канале.

Андрей Альшевских прокомментировал обращение главы государства на своей странице в «ВКонтакте»: «Нет смысла пересказывать выступление президента. Многие видели. Одно скажу по итогу. Все, кто до сих пор не снял «розовые очки», должны наконец осознать масштабы угрозы для нашей страны. Используя Украину как предлог, Запад поставил цель – уничтожить Россию. Наша общая задача – защитить Родину».

Отметим, что другие парламентарии, избранные от Свердловской области, пока хранят молчание. Напомним, что по закону депутаты Госдумы освобождаются от призыва на военную службу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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