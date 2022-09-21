На фоне частичной мобилизации активизировались телефонные мошенники

Россиянам стали поступать звонки с мошеннических номеров, с которых прежде действовали лже-силовики или самозванцы из «служб безопасности» банков. Об этом сообщают пользователи соцсетей. У тех абонентов, у которых стоят определители номеров (такие услуги оказывают, например, Сбер и «Тинькофф»), телефоны звонивших определяются как потенциально мошеннические.

«Звонили с неизвестного номера, определитель показал, что на него есть жалобы. В трубке – запись. Зачитывается информация о том, что мне якобы нужно подготовиться к военным сборам в кратчайшие сроки», – пишут уральцы.

Напомним, сегодня в России была объявлена частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвано будет порядка 300 тысяч человек. В обращении к народу президент России Владимир Путин подчеркнул, что речь будет идти только о гражданах, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего, тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Глава «Агоры» Павел Чиков напомнил, что в рамках мобилизации повестки вручаются лично в руки под подпись – по месту жительства или по месту работы. Минцифры РФ также опровергло информацию о том, что повестки будут приходить на Госуслуги.

Екатеринбург, Елена Сычева

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