Протестующие вышли в центр Екатеринбурга. Задержано несколько десятков человек (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня проходит акция протеста. Участники акции выражают несогласие против частичной мобилизации и против всей ситуации на Украине. И практически сразу же полицейские уводят активистов в автобус для задержанных. Как сообщает корреспондент «Нового Дня» с места событий, «под раздачу» попадают в том числе прохожие. Предварительно задержали уже более полусотни человек, от площади Труда отъехал один забитый людьми автозак-автобус, силовики припарковали следующий.

На месте работают журналисты, пока нет информации о том, что задержали кого-то из прессы, но полицейские рекомендуют держаться от них подальше. «Отойдите на пять метров и не препятствуйте, а то и вас заберем», – обратился сотрудник полиции к журналистам. Постоянно звучат призывы разойтись в адрес всех собравшихся на Плотинке. В эти минуты территория оцеплена, с площади Труда выгоняют всех. Добавим, акция протеста не согласована, о чем полицейские предупреждают через громкоговорители и настойчиво просят всех разойтись.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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