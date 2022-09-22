В Центробанке объяснили, как получить кредитные каникулы мобилизованным

Банк России выпустил разъяснения, кто и как может оформить кредитные каникулы в случае мобилизации.

Все мобилизованные могут обратиться за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера на период мобилизации. А кроме того, реструктуризировать кредиты могут близкие родственники – но только если они находятся на иждивении у мобилизованных. Близкими родственниками считаются супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Регулятор рекомендовал разработать специальные программы реструктуризации – и это касается не только коммерческих банков, но и МФО, и потребительских кооперативов. Штрафы и неустойки на период мобилизации начисляться не должны, требования о досрочном исполнении обязательств предъявляться не будут. Кроме того, рекомендовано приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание. А реструктуризация из-за мобилизации не должна ухудшать кредитную историю.

Как указано на сайте ЦБ РФ, подать обращение можно любым способом, предусмотренным кредитным договором или договором займа (например, по обычной либо электронной почте, через мобильное приложение или интернет-банк). Также это можно сделать по телефону. При этом звонить нужно с номера, который идентифицирован кредитором как принадлежащий обращающемуся лицу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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