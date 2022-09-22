Замруководителя исполкома «Единой России» получил повестку

Заместитель руководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил сам Бестфатер, добавив, что уезжает уже завтра. Добавим, Максиму Бестфатеру 39 лет, он закончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. После этого служил в армии на офицерских должностях.

Напомним, сегодня был официально опубликован указ о частичной мобилизации в Свердловской области. Документ в точности повторяет аналогичные приказы других регионов. Сколько именно человек будет призвано из Свердловской области, там не указано.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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