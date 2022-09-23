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Пятница, 23 сентября 2022, 10:53 мск

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На Урале с предприятий стали собирать списки машин в собственности (ДОКУМЕНТ)

Свердловские учреждения, подведомственные органам исполнительной власти, должны будут предоставить списки автотранспорта, имеющигося в наличии. Эти сведения запросила Счетная палата региона. Данные надо сформировать к понедельнику, 26 сентября, следует, например, из приказа министерства физкультуры и спорта Свердловской области.

Речь идет о легковых автомобилях, поставленных на учет до 1 июля 2022 года. В список должны быть включены марка и модель автомобиля, его балансодержатель, регистрационный номер, дата приобретения, а также – при наличии – назначение.

Напомним, ранее в постановлении врио военного комиссара Свердловской области сообщалось, что все руководители организаций – независимо от правовых форм и форм собственности, владельцы транспортных средств должны будут доставить исправные автомобили, дорожно-строительные, подземно-транспортные и другие машины и механизмы «в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата, по дополнительному распоряжению».

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Частичная мобилизация

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