Напишите доверенности, сообщите близким о счетах и кредитах: гайд для тех, кому пришла повестка

Получить повестку и отправиться в зону конфликта сегодня могут многие мужчины. Чтобы вашим близким в период отсутствия или в случае беды не пришлось самостоятельно решать организационные вопросы, лучше заранее подстраховаться и подготовить для родных четкую инструкцию по вашим счетам, гаджетам, кредитам и так далее. Составили для вас список действительно важных дел.

Карты, гаджеты, кредиты

1. Сообщите своим близким, в каких банках у вас открыты счета. Это касается текущих расчетных, накопительных, индивидуальных инвестиционных счетов, вкладов и так далее. Можно создать отдельный файл в электронном виде, куда удобнее копировать реквизиты из приложений банков. Все это может понадобиться родственникам в любой момент, даже если никакой беды с вами не случится.

Если доверяете своим родным на 100%, можете передать и пин-коды от банковских карт, и пароли от приложений.

Для самого негативного сценария – наследственных дел – нотариусу будет достаточно знать только названия банков, где у вас есть счета.

2. Подготовьте инструкцию по вашим гаджетам и аккаунтам в соцсетях. Перепишите логины и пароли от своих социальных сетей на отдельный лист, а также лучше проверьте свои записи на страницах и почистите то, что вам кажется неуместным. Проверьте свои подписки на дополнительные сервисы: подкасты, хранилища и прочее. Возможно, имеет смысл подписки приостановить.

3. Прочитайте свои кредитные договоры. Отдельно обратите внимание на договоры страхования: в каких случаях наступает страховой случай, а в каких кредит придется продолжать платить. Кредитные карты перед отъездом лучше пополнить до плюсового баланса, а еще лучше – постараться их закрыть, потому что ставки по кредиткам самые невыгодные.

4. Расскажите родным, где в квартире хранятся ваши ценные вещи, наличные деньги, проинструктируйте, что с ними делать.

Движимое и недвижимое имущество

В случае с имуществом все несколько сложнее. В идеале, конечно, перед отправкой в зону конфликта – составить завещание, либо дарственную (если вы на 100% доверяете своим родственникам, более того – дарственная освободит от налогов близких родственников). В завещании, если вы на него решитесь, избегайте формулировок «половина», «четверть» и так далее. Это убережет ваших родственников от последующих распрей. Имущество, не указанное в завещании, будет делиться между родственниками по закону.

Второй вариант – оформить у нотариуса генеральную доверенность. Такой документ можно сделать на распоряжение недвижимостью (в таком случае человек сможет продать квартиру, но не сможет ее переоформить на себя), на распоряжение совместным или только вашим имуществом, в том числе – на пользование банковскими счетами. В каждой нотариальной конторе есть конкретные тексты для каждой такой доверенности, для начала можно сходить на консультацию и узнать подробнее. Со дня смерти человека такая доверенность теряет силу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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