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Вторник, 27 сентября 2022, 10:46 мск

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С 1 января на Урале поднимут взносы на капремонт

С 1 января 2023 года в Свердловской области поднимется ставка платы за капремонт. Собственники жилья будут платить по 14 руб. 81 коп. за каждый квадратный метр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня и.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на заседании заксобрания. По его словам, в прошлую пятницу губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующее постановление правительства.

Напомним, в июле этого года Николай Смирнов заявил «Новому Дню», что реальная ставка платы за капремонт должна составлять 27 рублей за один квадратный метр, чтобы быть экономически обоснованной. «Но такую величину на жителей возложить неправильно, поэтому и за счет бюджета области выполняются работы, и капремонт идет не так быстро. Если бы ставка платы была в два раза выше, быстрее бы были работы, но мы балансируем между экономикой и возможностью жителей», – пояснил чиновник.

Напомним, сейчас ставка составляет 10 рублей 51 копейку с одного квадратного метра площади помещения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Капремонт

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