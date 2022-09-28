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Среда, 28 сентября 2022, 09:03 мск

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В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам мобилизации

В Свердловской области запустили горячую линию по нарушениям при мобилизации. «На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных», – пояснили в департаменте информполитики губернатора.

Позвонить можно по телефону 8-800-101-9111 и только по будням, с 10:00 до 19:00. В остальное время предлагается оставить сообщение на автоответчике, а потом, обещает ДИП, с потенциальным мобилизованным обязательно свяжутся.

Екатеринбург, Марина Иванова

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Метки / Частичная мобилизация

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