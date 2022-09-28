Депутат Госдумы назвал главной проблемой частичной мобилизации плохое материальное обеспечение призывников

Депутат Госдумы и политтехнолог Андрей Кузнецов назвал главной проблемой частичной мобилизации обеспечение тех, кто едет на фронт. «У нас на армию ежегодно тратились колоссальные средства. Достаточные для того, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. У каждой проблемы обеспечения есть свое имя отчество и фамилия ответственного военного чиновника. И если уж наводить порядок в обеспечении армии, то начинать надо именно с этого», – заявил Кузнецов.

Ошибочную мобилизацию некоторых граждан депутат назвал «неразумной и вредной с точки зрения возбуждения общественного мнения». Но в этой проблеме перегиба на местах, по словам Кузнецова, уже начали разбираться – при помощи депутатского и общественного контроля. Незаконно мобилизованных возвращают домой.

«А вот как обеспечивают тех, кто едет на фронт – именно эта проблема сегодня, на мой взгляд, главная, – написал депутат Госдумы Андрей Кузнецов на своей странице «ВКонтакте». – Понимаю, что военная одежда может быть более удобной или менее удобной, а государство обеспечивает какой-то усредненный стандарт. Понимаю, что защитная амуниция в наше время бывает разной, и у кого есть возможность, правильнее купить свое, что-то более удобное, легкое и т.п. Понимаю, когда кому-то удобнее в своей более качественной трекинговой обуви, и военспецы советуют брать свое с собой. НО когда говорят: «берите свои лекарства, жгуты, нательное термобелье, запасайтесь своими бинтами и прокладками», потому что этого всего нет, когда в пунктах размещения нет ни спальных мешков, ни кроватей, когда в сборных частях перебои с питанием и водой – в таких случаях, на мой взгляд, необходимо проводить серьезные разбирательства. У нас на армию ежегодно тратились колоссальные средства. Достаточные для того, чтобы обеспечить военнослужащих всем необходимым. У каждой проблемы обеспечения есть свое имя отчество и фамилия ответственного военного чиновника. И если уж наводить порядок в обеспечении армии, то начинать надо именно с этого. Не случайно накануне произошла смена замминистра обороны, отвечающего за обеспечение. Но есть ощущения, что там надо менять не одного человека, а проводить чистку всей системы».

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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