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Среда, 28 сентября 2022, 10:41 мск

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Свердловский военком снова изменил приказ – находящимся в запасе разрешили покидать РФ

Находящимся в запасе можно покидать пределы Российской Федерации, следует из обновленного постановления врио военного комиссара Свердловской области. Этот пункт появился в пятничном документе – тогда людям, состоящим на воинском учете, но не получившим повестки, разрешили ездить по стране, но запретили покидать ее пределы. Теперь пункт убрали из документа. В самой первой его версии, от четверга 22 сентября, находящимся в запасе нельзя было уезжать даже за пределы города. Однако на практике людей выпускали через погранпункт в аэропорту Кольцово без проблем (хотя и с предупреждением).

Новым документом свердловский военком также обязал работодателей освободить мобилизованных «от работы и службы», чтобы те могли явиться в военкоматы. Напомним, ранее Минцифры разрешило дать отсрочку сотрудникам IT, связи, СМИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Частичная мобилизация

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