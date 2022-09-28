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Среда, 28 сентября 2022, 13:50 мск

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Врио облвоенкома заявил, что многие добровольно уезжают в зону СВО

В Свердловской области много добровольцев, желающих уехать на фронт, несмотря на отсутствие повестки. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

Он напомнил, что сейчас военнообязанных без офицерского звания призывают до 35 лет и тех, у кого есть боевой опыт и военно-учетная специальность. «Также подлежат призыву офицеры до 45 лет и до 55 лет, и граждане до 55 лет, если сами изъявили такое желание. У нас много таких, кто не подходит по критериям, но у них есть гражданская позиция и они приходят в военкомат уже с вещами. Таких добровольцев принимают. Часть из них уже находится в зоне СВО», – сообщил Чирков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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Метки / Частичная мобилизация

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