Военные объяснили, как проходит медкомиссия после мобилизации

Военные рассказали, как будет проходить медкомиссия для мобилизованных. Тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, главное, иметь об этом соответствующие бумаги – просто слов будет недостаточно.

«Когда вручают повестку, [мобилизованные] должны прибыть в военкомат с документами, чтобы подтвердить наличие заболевания. Так как наши граждане злоупотребляют своим правом, когда приходят и говорят: «У меня есть заболевание, дайте мне отсрочку». Конечно, если у человека есть туберкулез или ВИЧ, мы не призовем. Но надо заявить и подтвердить это документами», – сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян.

Документы надо показать в военкомате, но их можно будет предоставить на втором этапе, уже в воинских частях. В частности, решение будут принимать там, если по каким-то причинам справки мобилизованного потерялись. «В случаях, когда некоторые документы теряются или подвозят еще документы после медобследования, есть второй заградительный барьер – в воинских частях. Там развернуты медпункты, и с военкомом документы либо там либо тут изучаются и при основании лица направляются на медобследование», – добавил прокурор.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»