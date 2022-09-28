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Среда, 28 сентября 2022, 13:50 мск

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Военные: минимальных сроков обучения для мобилизованных нет

Срок подготовки призванных по частичной мобилизации будет зависеть от военной учетной специальности. Это может быть и несколько дней, и несколько недель, установленных минимумов нет. Проходить обучение новобранцы могут в разных регионах России, в зависимости от профессии.

«Все мобилизованные граждане обязательно пройдут подготовку на базе воинских частей. Не обязательно эти учебные центры будут располагаться на территории Свердловской области, их расположение зависит от воинской специализации, – рассказал сегодня на пресс-конференции врио военкома Свердловской области Сергей Чирков. – У каждой военной учетной специальности свои сроки подготовки. За два дня, конечно, мы не научим специалиста. Но подготовка идет согласно расписанию занятий, которое утверждается командиром конкретной воинской части, куда прибыл гражданин. До двух недель минимум подготовка».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Частичная мобилизация

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